Более 200 тысяч заболевших за сутки: Германия побила антирекорд по COVID

В Германии впервые зарегистрировано более 200 000 новых случаев коронавируса за один день. Это новый рекорд с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха .

Волна "Омикрона" в Германии продолжает набирать обороты. Страна установила очередной рекорд числа новых ежедневных инфекций. За сутки 26 января там зафиксировали 203 136 случаев инфицирования. Это на 69 600 случаев больше, чем в этот же день неделю назад.

Семидневная заболеваемость на 100 000 человек выросла до 1 017 с 941 в предыдущий день. Также 188 человек умерли, в результате чего число погибших с начала пандемии достигло 117 314 человек.

В то же время около 75% населения Германии получили хотя бы одну дозу вакцины - меньше, чем в западноевропейских странах, таких как Франция, Италия или Испания. Канцлер Олаф Шольц поддерживает обязательные вакцины для лиц старше 18 лет.