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Кадрова криза: у Німеччині через спалах коронавірусу не вистачає працівників

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Німеччина, Четвер 27 січня 2022 13:24
Кадрова криза: у Німеччині через спалах коронавірусу не вистачає працівників Фото: у Німеччині через спалах COVID зареєстрували кадрову кризу (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Німеччині зафіксовано рекордний спалах коронавірусу. Через високий рівень захворюваності у країні відбулася кадрова криза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зростання числа випадків зараження в Німеччині, де захворюваність вперше перевищило 200 тисяч випадків на день, призвело до нестачі кадрів. Працівників не вистачає в таких секторах, як логістика, охорона здоров'я та догляд за дітьми.

Вантажний підрозділ групи авіакомпаній Lufthansa заявив, що зараз спостерігається кадрова криза у його хабі у Франкфурті. Це означає, що компанія не може впоратися з сортуванням вантажів з США, Канади та Європи.

"Незважаючи на комплексні профілактичні заходи, ми зараз чітко відчуваємо зростання кількості випадків зараження", - заявили в Lufthansa, додавши, що до 15% вантажів у Франкфурті постраждали від затримок.

А в МОЗ Німеччині зазначають, що три чверті медустанов страждають від нестачі кількості персоналу. Багато хто перебуває у відпустці через хворобу.

Нагадаємо, з четверга, 27 січня, в Англії скасували майже всі карантинні правила. Послаблення стало можливим завдяки масштабній кампанії вакцинації дозами, що посилюють.

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