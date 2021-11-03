ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кадрові перестановки в Кабміні. Хто може зайняти вакантні місця міністрів: пропозиція СН

Новость на русском →
Київ, Середа 03 листопада 2021 14:33
Кадрові перестановки в Кабміні. Хто може зайняти вакантні місця міністрів: пропозиція СН Фото: хто займе вакантні посади в уряді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Рада звільнила ряд міністрів. Фракція "Слуга народу" направила Кабінету міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлія Палійчук.

СН пропонує:

Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.

Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Яких міністрів сьогодні звільнили

Верховна рада прийняла рішення звільнити:

  • міністра оборони України Андрія Тарана,
  • міністра стратегічних галузей Олега Уруського,
  • міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова,
  • міністра економіки України Олексія Любченка,
  • міністра захисту довкілля Романа Абрамовського.
Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Слуга народа
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти