Кадрові перестановки в Кабміні. Хто може зайняти вакантні місця міністрів: пропозиція СН
Фото: хто займе вакантні посади в уряді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні Рада звільнила ряд міністрів. Фракція "Слуга народу" направила Кабінету міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлія Палійчук.
СН пропонує:
Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.
Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Яких міністрів сьогодні звільнили
Верховна рада прийняла рішення звільнити:
- міністра оборони України Андрія Тарана,
- міністра стратегічних галузей Олега Уруського,
- міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова,
- міністра економіки України Олексія Любченка,
- міністра захисту довкілля Романа Абрамовського.