Кадрові рішення після перевірки укриттів: Шмигаль розповів, коли підготують укази

За його словами, під час перевірок укриттів було оглянуто близько 63 тисячі об'єктів. 77% укриттів готові до використання, така кількість може забезпечити лише половину потреб українців.

"Відповідно, щодо деяких областей та районів буде прийнято кадрові рішення: як догани, так і звільнення керівників. На початку наступного тижня Кабінет міністрів запропонує укази на підпис президенту", - розповів прем'єр-міністр.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня російські окупанти намагалися вдарити по Києву за допомогою балістичних ракет. Атака ворога провалилася, оскільки захисники змогли збити усі повітряні цілі над столицею.

Згодом стало відомо, що уламки російської ракети впали в Деснянському районі Києва. Внаслідок події загинули дві жінки та одна дитина - вони не могли потрапити в укриття в поліклініці і знаходилися на вулиці.

Правоохоронці затримали вже чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.

Після інциденту в Україні розпочалися перевірки всіх укриттів. Сьогодні ж, 23 червня, відбулося засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому обговорили результати перевірок. Зеленський анонсував кадрові рішення.