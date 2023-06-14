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Кадиров заявив про "ожилого" депутата Держдуми Делімханова

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Середа 14 червня 2023 17:18
Кадиров заявив про "ожилого" депутата Держдуми Делімханова Фото: Рамзан Кадиров, голова Чечні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що його "права рука", депутат Держдуми Адам Делімханов живий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кадирова в Telegram.

"Адам Султанович живий-здоровий і навіть не поранений. Я це знав з самого початку фейкового вкиду", - написав Кадиров.

При цьому чиновник країни-агресора почав цинічно звинувачувати українські засоби масової інформації у брехні.

Кадиров також додав, що він уже нібито встиг обговорити з Делімхановим та іншими своїми поплічниками становище та перерозподіл сил "кадировців".

Чутки про ліквідацію Делімханова

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, в українських та російських Telegram-каналах почали поширювати інформацію про вбивство чи поранення Делімханова на Запорізькому напрямку внаслідок удару ЗСУ.

Пізніше Кадиров злякався і почав благати українську розвідку надати йому інформацію про те, куди саме було завдано удару. Він хотів підкупити наших розвідників "щедрою винагородою".

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