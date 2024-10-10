Кадиров запропонував відправляти на війну проти України порушників ПДР у Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував відправляти на війну проти України мешканців республіки. Мова йде про тих, хто вчиняє адміністративні правопорушення, зокрема порушує ПДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Медуза - LIVE" та пост Кадирова.
За словами лідера Чеченської республіки, він доручив депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову "взяти це питання під контроль". Кадиров підкреслив, що в Чечні "є мізерна категорія" людей, для яких "ніякі закони не писані". Йдеться про молодь, яка, за його словами, "веде дозвільний, аморальний спосіб життя". Зокрема, такі люди дозволяють собі припаркуватися будь-де, сісти за кермо під впливом заборонених препаратів, порушувати правила дорожнього руху (ПДР) та провокувати конфлікти.
"Відтепер розмова з ними буде короткою. Не поважаєш закон - або за грати за максимально належним терміном, або підписуй контракт і в зону "СВО" (на війну проти України - ред.). Там ворогові і показуй свою хоробрість, зухвалість і лихацтво" , - йдеться у посту Кадирова.
Він додав, що у регіоні формують новий полк. Тому, за його словами, відправлення правопорушників на фронт "буде доречним", а місць вистачить усім.
"Замість притягнення до адміністративної відповідальності доцільніше відправляти правопорушників на службу до лав російських військ. З урахуванням того, що ми формуємо новий полк чисельністю 2500 осіб, це буде доречно. Місця для всіх знайдуться", - заявив Кадиров.
Нагадаємо, що в червні цього року Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.
До нього увійшли 116 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, мати глави Чечні - Аймана Кадирова.
Також нещодавно ми писали, що в Україні заочно засудили поплічника Рамзана Кадирова, який тримав у заручниках близько 500 пацієнтів лікарні. Повідомлялося, що в березні 2022 року, під час вторгнення РФ, він командував захопленням Бородінського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. За це в Україні йому призначили 11 років в'язниці.
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