Кадиров відмовив Пригожину в новій інформаційній кампанії проти Міноборони РФ, - ISW

Кадиров, ймовірно, відповів на підтвердження Міноборони Росії 17 лютого командувачів чотирма військовими округами, заявивши, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним, і що чеченські бойові офіцери мають відмінні і добре скоординовані відносини з Міноборони.

Підтримка Кадировим Міноборони Росії пішла за спробою Пригожина заручитися підтримкою через розрекламований візит до пораненого командира спецпідрозділу "Ахмат".

Пригожин, схоже, посилює свою інформаційну кампанію проти МО, заявивши 18 лютого, що група Вагнера не підпорядковується Міноборони.

Кадиров, ймовірно, відмовився приєднатися до інформаційної атаки Пригожина, тому що його формальні зв'язки з Кремлем і становище в російському уряді вигідніші за будь-які політичні відносини з Пригожиним. Пригожин, ймовірно, намагається завербувати ультранаціоналістичних діячів у Кремлі та обрати російських блогерів для підтримки його прагнення влади в Росії, вважають аналітики.

Нагадаємо, раніше WSJ розповіло, що влада Росії доручила так званому "голові Чечні" Рамзану Кадирову виконувати брудну роботу у війні проти України. Кадировці мали вбити президента України Володимира Зеленського і досі займаються тортурами українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.