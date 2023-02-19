Кадыров отказал Пригожину в новой информационной кампании против Минобороны РФ, - ISW

Кадыров, вероятно, ответил на подтверждение Минобороны России 17 февраля командующих четырьмя военными округами, заявив, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного президентом России Владимиром Путиным, и что у чеченских боевых офицеров отличные и хорошо скоординированные отношения с Минобороны.

Поддержка Кадыровым Минобороны России последовала за попыткой Пригожина заручиться поддержкой посредством разрекламированного визита к раненому командиру спецподразделения "Ахмат".

Пригожин, похоже, усиливает свою информационную кампанию против МО, заявив 18 февраля, что группа "Вагнера" не подчиняется Минобороны.

Кадыров, вероятно, отказался присоединиться к информационной атаке Пригожина, потому что его формальные связи с Кремлем и положение в российском правительстве более выгодны, чем любые политические отношения с Пригожиным. Пригожин, вероятно, пытается завербовать ультранационалистических деятелей в Кремле и выбрать российских блогеров для поддержки его стремления к власти в России, считают аналитики.

Напомним, ранее WSJ рассказало, что власти России поручили так называемому "главе Чечни" Рамзану Кадырову выполнять грязную работу в войне против Украины. Кадыровцы должны были убить президента Украины Владимира Зеленского и до сих пор занимаются пытками украинцев.

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