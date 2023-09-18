Кадиров у Грозному? Sky News визначив місцезнаходження лідера Чечні

Видання визначило географічну прив'язку відеозапису, розміщеного на сторінці Кадирова в Telegram, до його резиденції голови Чеченської Республіки в центрі Грозного.

На відео, опублікованому вчора Кадиров знімає себе під час прогулянки під дощем.

Лінія високих дерев, характерні дві пішохідні доріжки, розділені травою, і будівля, яка з'являється на задньому плані відеозапису, допомогли журналістам установити місцезнаходження Кадирова.

Вони також зіставили відеозапис Кадирова з останніми зведеннями погоди в Грозному.

У неділю в місті пройшли "зливові дощі" рано вранці та вдень і похмура погода, згідно з метеозведенням timeanddate. Дані сайту також показують, що минулого тижня в Грозному не було дощу в жоден інший день.

Проблеми зі здоров'ям у Кадирова

Раніше видання Bild повідомляло, що у голови Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям.

За останній час він сильно погладшав, має дуже опухлий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі. Передбачається, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Так стверджує колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні.

Кадиров привіз до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, тому що не довіряє московським лікарям. Доктор Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, прилетів до Грозного, щоб лікувати Кадирова.

Раніше в ГУР заявили, що голова Чечні Рамзан Кадиров зараз перебуває у важкому стані. Йдеться не про поранення.

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