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Кадирівці влаштували перестрілку під Маріуполем, загинули мирні жителі, - мерія

Фото: кадирівці влаштували перестрілку під Маріуполем (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кадирівці влаштували перестрілку в окупованому Урзуфі під Маріуполем. Внаслідок інциденту загинули мирні мешканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За попередніми даними, трагедія сталася 11 серпня. Як повідомляє Андрющенко, окупанти з підрозділів "кадирівців" прибули в селище Урзуф нібито на відпочинок. Проте між кадирівцями та місцевою військовою комендатурою спалахнув конфлікт.

"Почали погони зривати один одному та виникла перестрілка", - уточнив радник мера.

За його словами, внаслідок інциденту загинули окупанти, кількість невідомо. Також є жертви серед мирного населення.

"Відомо про загиблих двох дівчат підлітків, чотири хлопці та жінку", - додав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські окупанти захопили Маріуполь та район навесні минулого року. При цьому загарбники цинічно та безперестану бомбили Маріуполь з важкого озброєння та авіації.

Тепер окупанти використовують місто як свою військову базу, оскільки там є порт та залізнична станція.

За повідомленнями місцевої влади, загарбники посилили перевірки місцевого населення у Маріуполі та проводять так звані зачистки.

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