RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кадыровцы устроили перестрелку под Мариуполем, погибли мирные жители, - мэрия

Фото: кадыровцы устроили перестрелку под Мариуполем (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кадыровцы устроили перестрелку в оккупированном Урзуфе под Мариуполем. В результате инцидента погибли мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По предварительным данным, трагедия произошла 11 августа. Как сообщает Андрющенко, оккупанты из подразделений "кадыровцев" прибыли в поселок Урзуф якобы на отдых. Однако между кадыровцами и местной военной комендатурой разразился конфликт.

"Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка", - уточнил советник мэра.

По его словам, в результате инцидента погибли оккупанты, количество неизвестно. Также есть жертвы среди мирного населения.

"Известно о погибших двух девушках подростках, четырех парнях и женщине", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты захватили Мариуполь и район весной прошлого года. При этом захватчики цинично и беспрестанно бомбили Мариуполь из тяжелого вооружения и авиации.

Теперь оккупанты используют город как свою военную базу, поскольку там есть порт и железнодорожная станция.

По сообщениям местных властей, захватчики ужесточили проверки местного населения в Мариуполе и проводят так называемые зачистки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольДонецкая областьВойна в УкраинеВойна России против Украины