У Кадіївці ліквідували ще одну базу росіян, - Луганська ОВА

Українські військові знищили ще одну базу російських окупантів у Луганській області. Вона знаходилася у місті Кадіївка (колишній Стаханов).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У Кадіївці (Стаханов) знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури", - йдеться у повідомленні. Також, за словами Гайдая, вибухи були у місті Новоайдар. На території місцевого лісгоспу було знищено техніку та особовий склад ворога. Фото: ЗСУ знищили базу ворога у Кадіївці (t.me/serhiy_hayday)