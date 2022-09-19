У Кадіївці ліквідували ще одну базу росіян, - Луганська ОВА
Українські військові знищили ще одну базу російських окупантів у Луганській області. Вона знаходилася у місті Кадіївка (колишній Стаханов).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"У Кадіївці (Стаханов) знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури", - йдеться у повідомленні.
Також, за словами Гайдая, вибухи були у місті Новоайдар. На території місцевого лісгоспу було знищено техніку та особовий склад ворога.
Фото: ЗСУ знищили базу ворога у Кадіївці (t.me/serhiy_hayday)
Нагадаємо, за даними Гайдая, українська авіація за добу 18 вересня вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки окупантів у Луганській області.
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