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У Кадіївці ліквідували ще одну базу росіян, - Луганська ОВА

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Кадіївка, Понеділок 19 вересня 2022 11:59
У Кадіївці ліквідували ще одну базу росіян, - Луганська ОВА Фото: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові знищили ще одну базу російських окупантів у Луганській області. Вона знаходилася у місті Кадіївка (колишній Стаханов).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У Кадіївці (Стаханов) знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Гайдая, вибухи були у місті Новоайдар. На території місцевого лісгоспу було знищено техніку та особовий склад ворога.

Фото: ЗСУ знищили базу ворога у Кадіївці (t.me/serhiy_hayday)

Нагадаємо, за даними Гайдая, українська авіація за добу 18 вересня вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки окупантів у Луганській області.

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