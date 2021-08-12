На кадастровой карте Украины впервые обозначили границы территориальных общин

Госгеокадастр добавил новый слой на публичную кадастровую карту. Теперь там отображаются границы территориальных общин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
Новая функция может пригодиться владельцам земельных участков, землеустроителям, органам местного самоуправления и представителям государственной власти.
"Сейчас обновление носит информативный характер, однако уже может помочь при разработке документации землеустройства. Новый слой кадастровой карты позволит облегчить работу с комплексными планами пространственного развития территориальных общин", - говорится в сообщении.
РБК-Украина писало, что с 1 июля в Украине зарегистрировали более 5 тысяч земельных сделок.