UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На кадастровой карте Украины впервые обозначили границы территориальных общин

Автор: Инна Собора

Госгеокадастр добавил новый слой на публичную кадастровую карту. Теперь там отображаются границы территориальных общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Новая функция может пригодиться владельцам земельных участков, землеустроителям, органам местного самоуправления и представителям государственной власти.

"Сейчас обновление носит информативный характер, однако уже может помочь при разработке документации землеустройства. Новый слой кадастровой карты позволит облегчить работу с комплексными планами пространственного развития территориальных общин", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что с 1 июля в Украине зарегистрировали более 5 тысяч земельных сделок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рынок землиОТО