Качество услуг УЗ ухудшилось, но компания все равно повышает тарифы на перевозки, - эксперт

"Как происходит повышение тарифов в УЗ? Когда УЗ не хватает денег, то УЗ просто говорит: я ж монополист! Вы ж без меня ничего не можете, никуда не поедите, поэтому повышаем тарифы, например, так, чтобы мне хватило. И все", - рассказал Криворучко.

Он подчеркнул: тарифы на свои услуги УЗ постоянно повышает, но при этом качество услуг остается неизменно низким. Более того, каждое повышение тарифов сопровождается обоснованием со стороны УЗ, что это необходимо для улучшения сервиса, но по факту ничего не меняется.

"То есть катастрофически без разницы - сколько и какой будет тариф - это никак не повлияет на качество услуги. Не упростится получение вагонов, не улучшится ситуация с тягой и т.д. Потому что в прошлые разы, когда было повышение, достаточно ощутимое для рынка, обещалось о том, что все эти деньги пойдут на закупку локомотивов и т.д. Ни одно из этих обещаний по давней традиции выполнено не было. И оказывается, что, по сути - у нас просто стали больше денег брать за ровно ту же плохую услугу", - объяснил Криворучко.

