Якість послуг УЗ погіршилася, але компанія все одно підвищує тарифи на перевезення, - експерт

"Як відбувається підвищення тарифів в УЗ? Коли УЗ не вистачає грошей, то УЗ просто говорить: я ж монополіст! Ви ж без мене нічого не можете, нікуди не поїдете, тому підвищуємо тарифи, наприклад, так, щоб мені вистачило. І все", - розповів Криворучко.

Він підкреслив: тарифи на свої послуги УЗ постійно підвищує, але при цьому якість послуг залишається незмінно низькою. Більш того, кожне підвищення тарифів супроводжується обґрунтуванням з боку УЗ, що це необхідно для поліпшення сервісу, але по факту нічого не змінюється.

"Тобто катастрофічно без різниці - скільки і яким буде тариф - це ніяк не вплине на якість послуги. Чи не спроститься отримання вагонів, не покращиться ситуація з тягою і т.д. Тому що в минулі рази, коли було підвищення, досить відчутне для ринку, обіцялося про те, що всі ці гроші підуть на закупівлю локомотивів і т.д. Жодна з цих обіцянок за давньою традицією виконана не була. і виявляється, що, по суті - у нас просто стали більше грошей брати за рівно ту ж погану послугу", - пояснив Криворучко.