"Мы регулярно делаем замеры в "проблемных" сетях эконом-сегмента и в последнее время наблюдаем отчетливую динамику ухудшения качества топлива. Если летом это были сравнительно небольшие отклонения, то осенью таких случаев стало больше, а отклонения усугубились", - говорит Куюн.

В частности, массовым стало снижение плотности бензина: при средней плотности заводских высокооктановых бензинов 750-755 кг/м3 большинство октябрьских проб бензина у дискаунтеров показало плотность 720-730 кг/м3. По словам эксперта, расход такого бензина будет значительно выше.

Также было обнаружено несколько проб с повышенным содержанием бензола: 3-5% вместо нормативных не более 1%. Бензол относится к высокотоксическим веществам, является сильным канцерогеном.

В бензинах также обнаружено повышенное содержание этанола, который разрешен к использованию в бензинах, однако отсутствует в продукции украинских и белорусских заводов.

По мнению Куюна, это следствие изменения рецептуры производства бензина в кустарных условиях, что в свою очередь обусловлено проблемами с закупками октаноповыщающих компонентов.

"В сентябре-октябре на рынке ощущался острый дефицит метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), цены на него взлетели, и это заставило кустарных производителей активно вовлекать более дешевые низкокачественные компоненты - спирты, изопентан, риформат, что сразу же сказалось на качестве бензина", - говорит эксперт.

Наиболее тревожной он назвал ситуацию с качеством дизельного топлива, которое ранее не относилось к проблемным позициям. Октябрьские пробы показали превышение содержания серы до 32-59 ppm при регламентных 10 ppm, пониженное цетановое число (50-50,7 единиц против 55 по техгламенту) и низкое значение температуры вспышки (54-54,5 единицы при нормативных 55).

"Если проблемы с бензином мы фиксируем давно и стабильно, то ухудшение качества дизельного топлива - новый тренд в сетях эконом-сегмента. На основе консультаций с технологами НПЗ мы пришли к выводу, что такой комплекс отклонений по качеству имеет одно объяснение - в заводское дизельное топливо добавляют газовый конденсат украинских месторождений", - рассказал Куюн.

По его словам, о такой практике известно давно, но сейчас она становится массовой. В частности, недавно о существенных отклонениях качества топлива в сетях дискаунтеров сообщил Институт потребительских экспертиз.

По результатам октябрьской проверки в сетях "БРСМ-Нафта", Motto, Brent Oil и днепропетровского "Циклона" было обнаружено пониженное октановое число, превышение содержания серы и бензола.

Ранее институт также регулярно фиксировал несоответствие качества топлива в сети Sun Oil. В частности, в этой сети и в сети "БРСМ-Нафта" был обнаружен монометиланилин (ММА) - токсичный октановышающий компонент, запрещенный к использованию в Европе и США.