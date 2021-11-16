Якість палива на ринку відчутно погіршилася, - експерт

"Ми регулярно робимо виміри в "проблемних" мережах економ-сегменту й останнім часом спостерігаємо чітку динаміку погіршення якості пального. Якщо влітку це були порівняно невеликі відхилення, то восени таких випадків побільшало, а відхилення посилилися", - говорить Куюн.

Зокрема, масовим стало зниження щільності бензину: за середньої щільності заводських високооктанових бензинів 750-755 кг/м3 більшість жовтневих проб бензину у дискаунтерів показала щільність 720-730 кг/м3. За словами експерта, витрата такого бензину буде значно вищою.

Також було виявлено кілька проб із підвищеним вмістом бензолу: 3-5% замість нормативних не більше 1%. Бензол відноситься до високотоксичних речовин, є сильним канцерогеном.

У бензинах також виявлено підвищений вміст етанолу, який дозволено використовувати в бензинах, проте він відсутній у продукції українських і білоруських заводів.

На думку Куюна, це наслідок зміни рецептури виробництва бензину в кустарних умовах, що, своєю чергою, обумовлено проблемами із закупівлями октанопідвищуючих компонентів.

"У вересні-жовтні на ринку відчувався гострий дефіцит метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ), ціни на нього злетіли, і це змусило кустарних виробників активно залучати дешевші низькоякісні компоненти - спирти, ізопентан, риформат, що відразу позначилося на якості бензину", - каже експерт.

Найбільш тривожною він назвав ситуацію з якістю дизельного пального, яке раніше не належало до проблемних позицій. Жовтневі проби показали перевищення вмісту сірки до 32-59 ppm при регламентних 10 ppm, знижене цетанове число (50-50,7 одиниць проти 55 за техгламентом) і низьке значення температури спалаху (54-54,5 одиниці за нормативних 55).

"Якщо проблеми з бензином ми фіксуємо давно й стабільно, то погіршення якості дизельного пального - новий тренд у мережах економ-сегменту. На основі консультацій із технологами НПЗ ми дійшли висновку, що такий комплекс відхилень за якістю має одне пояснення - у заводське дизельне пальне додають газовий конденсат українських родовищ", - розповів Куюн.

За його словами, про таку практику відомо давно, але зараз вона стає масовою. Зокрема, нещодавно про суттєві відхилення якості палива в мережах дискаунтерів повідомив Інститут споживчих експертиз.

За результатами жовтневої перевірки у мережах "БРСМ-Нафта", Motto, Brent Oil і дніпропетровського "Циклону" було виявлено знижене октанове число, перевищення вмісту сірки й бензолу.

Раніше інститут також регулярно фіксував невідповідність якості пального у мережі Sun Oil. Зокрема, у цій мережі й у мережі "БРСМ-Нафта" було виявлено монометиланілін (ММА) - токсичний октанозбільшуючий компонент, заборонений до використання в Європі й США.