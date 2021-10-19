Качество перевозок УЗ ухудшилось, компании срочно нужна реформа, - аграрии

"В этом году мы планируем экспортировать около 70 млн тонн зерновых и масличных, из которых 60% - 65% должна перевезти железная дорога. По нашему мнению, железная дорога не справится с таким объемом из-за дефицита локомотивов в первую очередь", - рассказал Горбачев.

По его мнению, решить проблему нехватки локомотивов может только появление частных компаний на железной дороге и модернизация перевозок путем государственно-частного партнерства.

"4 года назад, когда возникла проблема дефицита, частники купили вагоны. А теперь нас не пускают на пути, для того чтобы мы использовали свои локомотивы. Я считаю единственным выходом государственно-частное партнерство. Оно позволит бизнесу войти на железную дорогу со своими локомотивами, и мы будем перевозить все, что нам необходимо", - объяснил Горбачев.

По его словам, нынешний менеджмент УЗ неэффективен, и систему управления УЗ необходимо кардинально менять, разделив компанию на отдельные виды бизнеса.

"Сколько мы увидели за последние 5 лет руководителей в "Укрзализныце"? А как поменялся весь штат? Это одно из самых, наверное, больших предприятий в Украине, где 250 тыс. человек работает, а управление неэффективное вообще. Единственный нормальный способ - это пригласить туда в долю частников, продать часть "Укрзализныци", корпоратизировать ее, и в этом случае пригласить действительно профессиональных менеджеров, а не людей, которые будут лишь отслеживать политические потребности", - подытожил Горбачев.