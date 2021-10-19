Якість перевезень УЗ погіршилася, компанії терміново потрібна реформа, - аграрії

"У цьому році ми плануємо експортувати близько 70 млн тонн зернових і олійних, з яких 60% - 65% повинна перевезти залізниця. На нашу думку, залізниця не впорається з таким обсягом через дефіцит локомотивів в першу чергу", - розповів Горбачов.

На його думку, вирішити проблему нестачі локомотивів може тільки поява приватних компаній на залізниці і модернізація перевезень шляхом державно-приватного партнерства.

"4 роки тому, коли виникла проблема дефіциту, приватники купили вагони. А тепер нас не пускають на шляху, для того щоб ми використовували свої локомотиви. Я вважаю єдиним виходом державно-приватне партнерство. Воно дозволить бізнесу увійти на залізницю зі своїми локомотивами, і ми будемо перевозити все, що нам необхідно", - пояснив Горбачов.

За його словами, нинішній менеджмент УЗ неефективний, і систему управління УЗ необхідно кардинально міняти, розділивши компанію на окремі види бізнесу.

"Скільки ми побачили за останні 5 років керівників в "Укрзалізниці"? А як змінився весь штат? Це одне з найбільш, напевно, великих підприємств в Україні, де 250 тис. Чоловік працює, а управління неефективне взагалі. Єдиний нормальний спосіб - це запросити туди в частку приватників, продати частину "Укрзалізниці", корпоратизувати її, і в цьому випадку запросити дійсно професійних менеджерів, а не людей, які будуть лише відстежувати політичні потреби", - підсумував Горбачов.