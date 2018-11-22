Качество газа в Ивано-Франковской области превышает требования госстандарта

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"Ивано-Франковскгаз" ежемесячно на своем сайте публикует информацию о физико-химических показателях газа на 37 маршрутах его следования

Природный газ, который потребляют жители Ивано-Франковской области, соответствует всем требованиям госстандарта. Теплота сгорания природного газа в регионе изменяется в пределах 9351-7806 ккал/м3, то есть выше, чем предусмотрено нормой. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ивано-Франковскгаз".

К жителям Прикарпатья газ поступает из нескольких источников: отечественной газодобывающей компании "Укргаздобыча" и из магистральных газопроводов "Укртрансгаза". В пресс-службе отмечают, что калорийность газа этих компаний отличается, но соответствует действующему стандарту. По информации АО "Укртрансгаз", импортный газ имеет стабильный состав, а параметры газа украинской добычи изменяются в зависимости от месторождения.

"Что касается слухов о возможности добавления азота в газ, то такие операции экономически нецелесообразны. Азот стоит значительно дороже природного газа. К тому же для запуска в газотранспортную систему посторонних газов необходимо габаритное и мощное оборудование, которое невозможно не заметить со стороны", - объясняет технический директор ПАО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

В сообщении пресс-службы говорится о том, что газораспределительная система является герметичной и вмешательства в ее работу взрывоопасное. К тому же технически невозможно осуществлять любые манипуляции связанные с изменением состава газа. ПАО "Ивано-Франковскгаз" ежемесячно на своем сайте публикует информацию о физико-химических показателях газа на 37 маршрутах его следования.

Нарекания потребителей на "некачественное горение" обычно связано с появлением красных языков на пламени, что на самом деле свидетельствует не о плохом качестве газа, а его неполном сгорании. Чтобы избежать этого, нужно регулярно проводить техосмотр и обеспечивать воздухообмен в помещении, объясняют в пресс-службе. Например, мало кто обращает внимание на то, что срок эксплуатации котлов составляет 10 лет. После этого их нужно либо менять, либо проводить капитальный ремонт. Так и с другими приборами, ведь со временем качество работы любой техники ухудшается.

Потребители, которые сомневаются в качестве газа, который поступает в их дома, могут самостоятельно заказать проведение дополнительного анализа газа, в том числе в независимой лаборатории. Проверка будет осуществлена в городе в течение двух дней, а в сельской местности – пяти. Согласно Кодексу ГРМ, если показатели соответствуют нормам, оплачивать такой анализ будет потребитель, если нет - поставщик газа.