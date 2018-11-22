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Якість газу в Івано-Франківській області перевищує вимоги держстандарту

Новини » Енергетика    22.11.2018 - 12:05
Якість газу в Івано-Франківській області перевищує вимоги держстандарту
Ілюстративне фото (УНІАН)

"Івано-Франківськгаз" щомісяця на своєму сайті оприлюднює інформацію про фізико-хімічні показники газу на 37 маршрутах його проходження

Природний газ,  який споживають мешканці Івано-Франківської області, відповідає усім вимогам держстандарту. Теплота згоряння природного газу в регіоні змінюється в межах 9351-7806 ккал/м3, тобто є вищою, ніж передбачено нормою. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Івано-Франківськгаз".

До мешканців Прикарпаття газ надходить із декількох джерел: вітчизняної газовидобувної компанії "Укргазвидобування" та із магістральних газопроводів "Укртрансгазу". В прес-службі зазначають, що калорійність газу цих компаній відрізняється, але відповідає діючому стандарту. За інформацією АТ "Укртрансгаз", імпортний газ має стабільний склад, а параметри газу українського видобутку змінюються залежно від родовища.

"Що стосується чуток про можливість додавання азоту в природний газ, то такі операції  економічно недоцільні. Азот коштує значно дорожче природного газу. До того ж для запуску в газотранспортну систему сторонніх газів необхідно габаритне та потужне устаткування, яке неможливо не помітити з боку", - пояснює технічний директор ПАТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Височанський.

В повідомленні прес-служби говориться про те, що газорозподільна система є герметичною і втручання в її роботу вибухонебезпечне. До того ж технічно неможливо здійснювати будь-які маніпуляції пов’язані зі зміною складу газу. ПАТ "Івано-Франківськгаз" щомісяця на своєму сайті оприлюднює інформацію про фізико-хімічні показники газу на 37 маршрутах його проходження.

Нарікання споживачів на "неякісне горіння" зазвичай пов’язане з появою червоних язиків на полум’ї, що насправді свідчить не про погану якість газу, а його неповне згорання. Щоб цього уникнути, потрібно регулярно проводити техогляд та забезпечувати повітрообмін в помешканні, пояснюють в прес-службі. Наприклад, мало хто звертає увагу на те, що термін експлуатації котлів становить 10 років. Після цього їх потрібно або міняти, або проводити капітальний ремонт. Так і з іншими приладами, адже з часом якість роботи будь-якої техніки погіршується.

Споживачі, які сумніваються у якості газу, який надходить до їхніх осель, можуть самостійно замовити проведення додаткового аналізу газу, в тому числі у незалежній лабораторії.  Перевірка буде здійснена у місті протягом двох днів, а в сільській місцевості – п'яти. Відповідно до Кодексу ГРМ, якщо показники відповідають нормам, оплачувати такий аналіз буде споживач, якщо ні - постачальник газу.

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