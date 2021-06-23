Качество багажников Thule превосходит международные стандарты ISO

По показателям надежности, безопасности и долговечности автомобильные багажники «Thule» значительно превосходят требования стандартов международной системы ISO. Занимаясь производством багажников, автобоксов и других аксессуаров для транспортировки велосипедов и снаряжения, шведская компания «Thule» тестирует свою продукцию в собственной лаборатории. Согласно программе Thule Test Program изделия подвергаются проверке на их соответствие показателям безопасности, надежности и долговечности. Поэтому приобретая продукцию Thule в Украине, вы делаете объективный выбор в пользу бескомпромиссного качества!

Как происходит тестирование в Thule Test Center?

Во время посещения Центра тестирования «Туле» может создаться впечатление, что специалисты бренда обожают крушить, ломать и портить все то, что они производят. Но все эти агрессивные действия и краш-тесты направлены лишь на то, чтобы выявлять слабые места продукции, всесторонне ее проверять и совершенствовать. Центр тестирования оснащен всевозможными стендами, механизмами и устройствами, имитирующими реальные условия эксплуатации продукции.

Программа тестирования шведской торговой марки включает в себя 25 испытаний – 25 стандартов «Туле». Нормативные показатели программы намного превосходят действующие международные стандарты ISO и являются недостижимыми для многих производителей аналогичной продукции. Прежде, чем легендарный логотип «Thule» появится на продукции этого бренда, она проходит экстремальное тестирование в Центре испытаний – Thule Test Center. В процессе проверок автобоксы, автокресла, автобагажники принимают на себя воздействие следующих агрессивных факторов:

экстремальной жары пустыни;

арктического мороза;

мощных механических ударов;

химических веществ.

В ходе испытаний продукция также проходит многочисленные краш-тесты, проверяется ее устойчивость к влажности, ультрафиолетовому излучению, а для проверки износоустойчивости изделия помещаются в аэродинамическую трубу. Безусловно, пилотные образцы будущих изделий тестируются и в реальной местности: на трудных участках дорог, на гористом ландшафте, на извилистых тропах. В результате многочисленных проверок удается достичь эталонного качества изделий. Автомобильные багажники, крепления для перевозки снаряжения и другая продукция «Thule» отличается простотой использования, высочайшей безопасностью и износостойкостью.

Особенности багажников «Thule»

Багажники предназначены для транспортировки различных грузов, велосипедов и снаряжения на крыше автомобиля. Они быстро и легко фиксируются, не требуя от автовладельца специальной подготовки. Устройства не повреждают лакокрасочное покрытие машины, не ухудшают ее аэродинамические показатели и обладают следующими качествами:

внушительная грузоподъемность: максимальный вес транспортируемого на багажнике груза составляет 75 кг;

легкость монтажа: установка изделий не требует использования набора специальных инструментов;

абсолютная безопасность: качество багажников проверяется в Центре тестирования «Thule» в условиях запредельных нагрузок.

В каталоге автобагажников шведского производства представлены две линейки. Модельный ряд Thule Evo объединяет в себе универсальные модели, которые обеспечивают максимальную площадь погрузки на крышу авто и способствуют тихому, бесшумному движению. Thule Evo создаются как оптимальное решение для перевозки громоздкого и габаритного снаряжения. Модели багажников Thule Edge обладают низким профилем и эргономичной формой. Они дополняют внешний вид автомобиля и подходят для перевозки велосипедов и другого не слишком громоздкого снаряжения.

На багажники для крыши можно устанавливать различные грузы и аксессуары для комфортных поездок и путешествий:

автобоксы – отличное решение, когда нужно разместить большой объем вещей, которые не помещаются в обычный багажник;

крепления для водного снаряжения: досок для занятий греблей и серфингом, каяков, небольших лодок;

крепления для зимнего спортивного снаряжения: сноубордов и лыж различных размеров (детских и взрослых);

крепления для перевозки велосипедов: на одном багажнике на крышу можно устанавливать до 4-х единиц велотранспорта.

Из каталога багажников «Thule» можно выбрать оптимальное решение для автомобилей любой марки, модели и года выпуска. Наличие такого аксессуара на крыше авто сделает каждую поездку комфортной и безопасной, так как автобагажники «Туле» тестируются в экстремальных условиях, намного более агрессивных, чем самая крутая дорога, самый сильный ливень или самое палящее солнце!