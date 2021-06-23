Якість багажників Thule перевершує міжнародні стандарти ISO

За показниками надійності, безпеки та довговічності автомобільні багажники «Thule» значно перевершують вимоги стандартів міжнародної системи ISO. Займаючись виробництвом багажників, автобоксів та інших аксесуарів для транспортування велосипедів та спорядження, шведська компанія «Thule» тестує свою продукцію у власній лабораторії. Згідно з програмою Thule Test Program вироби піддаються перевірці на їх відповідність показникам безпеки, надійності та довговічності. Тому купуючи продукцію Thule в Україні, ви робите об'єктивний вибір на користь безкомпромісної якості!

Як відбувається тестування в Thule Test Center?

Під час відвідування Центру тестування «Туле» може створитися враження, що фахівці бренду обожнюють трощити, ламати та псувати все те, що вони виготовляють. Але всі ці агресивні дії та краш-тести спрямовані лише на те, щоб виявляти слабкі місця продукції, всебічно її перевіряти та вдосконалювати. Центр тестування оснащений всілякими стендами, механізмами та пристроями, що імітують реальні умови експлуатації продукції.

Програма тестування шведської торгової марки включає в себе 25 випробувань – 25 стандартів «Туле». Нормативні показники програми набагато перевершують діючі міжнародні стандарти ISO і є недосяжними для багатьох виробників аналогічної продукції. Перш, ніж легендарний логотип «Thule» з'явиться на продукції цього бренду, вона проходить екстремальне тестування в Центрі випробувань – Thule Test Center. В процесі перевірок автобокси, автокрісла, автобагажники приймають на себе вплив наступних агресивних чинників:

екстремальної спеки пустелі;

арктичного морозу;

потужних механічних ударів;

хімічних речовин.

В ході випробувань продукція також проходить численні краш-тести, перевіряється її стійкість до вологості, ультрафіолетового випромінювання, а для перевірки зносостійкості вироби поміщаються в аеродинамічну трубу. Безумовно, пілотні зразки майбутніх виробів тестуються і в реальній місцевості: на складних ділянках доріг, на гористому ландшафті, на звивистих стежках. В результаті численних перевірок вдається досягти еталонного якості виробів. Автомобільні багажники, кріплення для перевезення спорядження та інша продукція «Thule» відрізняється простотою використання, високою безпекою та зносостійкістю.

Особливості багажників «Thule»

Багажники призначені для транспортування різних вантажів, велосипедів та спорядження на даху автомобіля. Вони швидко та легко фіксуються, не вимагаючи від автовласника спеціальної підготовки. Пристрої не ушкоджують лакофарбове покриття машини, не погіршують її аеродинамічні показники та мають наступні якості:

значна вантажопідйомність: максимальна вага вантажу, що транспортується на багажнику, становить 75 кг;

легкість монтажу: установка виробів не вимагає використання набору спеціальних інструментів;

абсолютна безпека: якість багажників перевіряється в Центрі тестування «Thule» в умовах позамежних навантажень.

В каталозі автобагажників шведського виробництва представлені дві лінійки. Модельний ряд Thule Evo об'єднує в собі універсальні моделі, які забезпечують максимальну площу навантаження на дах авто та сприяють тихому, безшумному руху. Thule Evo створюються як оптимальне рішення для перевезення громіздкого і габаритного спорядження. Моделі багажників Thule Edge мають низький профіль та ергономічну форму. Вони доповнюють зовнішній вигляд автомобіля і підходять для перевезення велосипедів та іншого не надто громіздкого спорядження.

На багажники для даху можна встановлювати різні вантажі та аксесуари для комфортних поїздок і подорожей:

автобокси – відмінне рішення, коли потрібно розмістити великий обсяг речей, які не поміщаються в звичайний багажник;

кріплення для водного спорядження: дощок для занять веслуванням та серфінгом, каяків, невеликих човнів;

кріплення для зимового спортивного спорядження: сноубордів та лиж різних розмірів (дитячих і дорослих);

кріплення для перевезення велосипедів: на одному багажнику на дах можна встановлювати до 4-х одиниць велотранспорту.

З каталогу багажників «Thule» можна вибрати оптимальне рішення для автомобілів будь-якої марки, моделі та року випуску. Наявність такого аксесуара на даху авто зробить кожну поїздку комфортною і безпечною, бо автобагажники «Туле» тестуються в екстремальних умовах, набагато більш агресивних, ніж найкрутіша дорога, найсильніша злива або найпалючіше сонце!