В Кабуле при взрыве в офисе партии погибли 20 человек

В офисе движения Green Trend кандидата на пост вице-президента Афганистана Амрулла Салеха произошел взрыв, в результате которого погибли 20 человек, еще 50 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Tolo News.

Сообщается, что взрыв прогремел недалеко от частного университета Галиб на площади Шахид, затем боевики обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию учебного заведения. Сам Салех получил осколочное ранение в руку.

По словам официального представителя МВД страны, атака закончилась 28 июля около 23:00 по местному времени после того, как все четверо нападающих боевиков были застрелены.

Напомним, ранее сообщалось, что от взрыва в дипломатическом районе Кабула (Афганистан) погибли 93 человека.Так, террористическая группировка "Талибан" взяла на себя ответственность за взрыв.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабуле произошел сильный взрыв в полицейском районе №16. Изначально сообщалось о гибели 10 человек и ранении 16 человек. По данным Aljazeera, рядом с министерством взорвалась заминированная машина, после чего нападавшие забежали в ближайшую многоэтажку и открыли огонь по зданию Минобороны.