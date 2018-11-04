В Кабуле убили мэра американского города

Фото: Брент Тейлор (twitter.com/standardex)

В Кабуле погиб мэр города Северный Огден Брент Тейлор

В столице Афганистана Кабуле погиб мэр американского города Северный Огден (штат Юта) Брент Тейлор, который временно сложил полномочия и в январе 2018 года отправился в командировку в Афганистан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что Тейлор служил в рядах Национальной гвардии штата.

По данным агентства, мэра города Северный Огден убил солдат афганской армии. По данным CBS, еще один американский военнослужащий был ранен в результате нападения. Нападавшего застрелили ответным огнем.

Как известно, что 39-летний Брент Тейлор, офицер Национальной гвардии штата Юта, ранее отслужил два срока в Ираке и еще один срок - в Афганистане.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что речь идет о "внутренней атаке" - нападавший был военнослужащим национальной обороны или Сил безопасности Афганистана. По предварительным данным, он был убит другими солдатами афганской армии. Пострадавший американский военнослужащий находится в стабильном состоянии, он доставлен на авиабазу Баграм. По факту произошедшего ведется расследование.