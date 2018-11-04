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У Кабулі вбили мера американського міста

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 11:41
Фото: Брет Тейлор (twitter.com/standardex)
Фото: Брет Тейлор (twitter.com/standardex)

У Кабулі загинув мер міста Північний Огден Брет Тейлор

У столиці Афганістану Кабулі загинув мер американського міста Північний Огден (Юта) Брет Тейлор, який тимчасово склав повноваження і в січні 2018 року відправився у відрядження в Афганістан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що Тейлор служив у лавах Національної гвардії штату.

За даними агентства, мера міста Північний Огден вбив солдат афганської армії. За даними CBS, ще один американський військовослужбовець був поранений в результаті нападу. Нападника застрелили вогнем.

Як відомо, що 39-річний Брет Тейлор, офіцер Національної гвардії штату Юта, раніше відслужив два терміни в Іраку і ще один термін - в Афганістані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що мова йде про "внутрішню атаку" - нападник був військовослужбовцям національної оборони або Сил безпеки Афганістану. За попередніми даними, він був убитий іншими солдатами афганської армії. Постраждалий американський військовослужбовець перебуває у стабільному стані, він доставлений на авіабазу Баграм. За фактом події ведеться розслідування.

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