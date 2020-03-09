В Кабуле произошли взрывы во время инаугурации президента Афганистана  

В столице Афганистана Кабуле произошли взрывы во время инаугурации президента Ашрафа Гани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что несколько взрывов произошло в Кабуле во время инаугурации Гани. На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет. Известно, что взрывы произошли вблизи того места, где действующий президент приносил присягу.

Отметим, сегодня его соперник на выборах и действующий премьер Абдулла Абдулла, который не признал поражение, также объявил себя президентом. Предполагается, что политический кризис в Афганистане может негативно сказаться на соглашениях с талибами.

На прошлой неделе в результате стрельбы в Кабуле погибли не менее 32 человек. По данным представителя Министерства внутренних дел Афганистана, они стали жертвами нападения боевиков "Исламского государства". Кроме того, в результате теракта пострадали еще более 80 человек.

Теракт произошел во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов, в которой принимал участие премьер-министр Абдулла Абдулла.