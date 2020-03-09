У Кабулі сталися вибухи під час інавгурації президента Афганістану

У столиці Афганістану Кабулі відбулися вибухи під час інавгурації президента Ашрафа Гані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що кілька вибухів сталося в Кабулі під час інавгурації Гані. На даний момент інформації про жертви і постраждалих немає. Відомо, що вибухи сталися поблизу того місця, де чинний президент приносив присягу.

Зазначимо, сьогодні його суперник на виборах і чинний прем'єр Абдулла Абдулла, який не визнав поразку, також оголосив себе президентом. Передбачається, що політична криза в Афганістані може негативно позначитися на угодах з талібами.

Минулого тижня в результаті стрілянини в Кабулі загинули не менше 32 осіб. За даними представника Міністерства внутрішніх справ Афганістану, вони стали жертвами нападу бойовиків "Ісламської держави". Крім того, в результаті теракту постраждали ще понад 80 осіб.

Теракт стався під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів, в якій брав участь прем'єр-міністр Абдулла Абдулла.