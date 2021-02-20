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В Кабуле произошла серия взрывов, есть жертвы

Новина українською → Кабул, Суббота 20 февраля 2021 17:07
В Кабуле произошла серия взрывов, есть жертвы Фото: взрыв в Кабуле (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Кабуле (столица Афганистана) произошла серия взрывов, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек. Еще двое людей получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным правоохранителей, первые два взрыва произошли с интервалом в 15 минут, а третий, нацелен на полицейский транспорт, раздался через два часа. Что именно стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Отмечается, что пока ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Напомним, ранее в столице Афганистана Кабуле подорвали автомобиль посольства Италии. В результате взрыва пострадал один человек, полиция Кабула утверждала, что погибших нет.

Также РБК-Украина писало, что в Кабуле погибли две женщины-судьи Верховного суда. Их служебный автомобиль обстреляли, когда они направлялись на работу.

Кроме того, в США призвали американских граждан покинуть территорию Афганистана в связи с тем, что там в последнее время фиксируют увеличение террористических атак.

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