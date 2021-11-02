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В Кабуле прогремели взрывы около госпиталя: есть погибшие

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 2 ноября, в Кабуле (Афганистан) около военного госпиталя произошли два взрыва. В результате трагедии погибли около 15 человек, а также пострадали еще 34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Взрывы прогремели около входа в госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан. По предварительным данным, на здание больницы напали члены террористической организации "Исламское государство".

По словам медика госпиталя, который успел спастись, сначала прозвучал один взрыв, а потом началась стрельба. Далее прогремел еще один, более мощный взрыв.

Девять пострадавших были доставлены в больницу, которая находится за три километра от места трагедии. О судьбе других раненых информации пока нет.

Напомним, 8 октября произошел теракт в мечети Афганистана в провинции Кундуз. В результате погибли 46 человек, а еще 140 получили ранения.

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КабулВзрыв