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У Кабулі пролунали вибухи біля шпиталю: є загиблі

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 2 листопада, у Кабулі (Афганістан) біля військового госпіталю сталися два вибухи. Внаслідок трагедії загинуло близько 15 людей, а також постраждало ще 34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вибухи пролунали біля входу до шпиталю Сардар Мохаммад Дауд Хан. За попередніми даними, на будівлю лікарні напали члени терористичної організації "Ісламська держава".

За словами медика госпіталю, який встиг врятуватися, спочатку почувся один вибух, а потім почалася стрілянина. Далі пролунав ще один, потужніший вибух.

Дев'ятьох постраждалих було доставлено до лікарні, яка знаходиться за три кілометри від місця трагедії. Про долю інших поранених інформації поки що немає.

Нагадаємо, 8 жовтня стався теракт у мечеті Афганістану в провінції Кундуз. В результаті загинули 46 людей, а ще 140 зазнали поранень.

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КабулВибух