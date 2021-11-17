В Кабуле прогремели два взрыва. Есть погибшие
Фото: в Кабуле прогремели два взрыва (Getty Images)
В столице Афганистана Кабуле произошли два взрыва. Среди погибших по меньшей мере один человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам официального представителя Министерства внутренних дел Кари Саида Хости, в Дашти-Барче взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погиб один гражданский. Еще шесть человек были ранены.
В то же время другой чиновник Талибана заявил о семи погибших и девяти раненых.
О втором взрыве сообщили местные жители. Он якобы произошел в районе Карте 3.
Силы безопасности собирают информацию о событиях.