ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Кабулі пролунали два вибухи. Є загиблі

Новость на русском →
Середа 17 листопада 2021 17:53
В Кабулі пролунали два вибухи. Є загиблі Фото: в Кабулі пролунали два вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У столиці Афганістану Кабулі сталися два вибухи. Серед загиблих щонайменше одна людина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами офіційного представника міністерства внутрішніх справ Карі Саїда Хості, в Дашті-Барчі вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого загинув один цивільний. Ще шестеро людей були поранені.

Водночас інший чиновник Талібану заявив про сімох загиблих та дев’ятьох поранених.

Про другий вибух повідомили місцеві жителі. Він, нібито, стався у районі Карте 3.

Сили безпеки збирають інформацію про події.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабул Афганистан
NEWS
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"