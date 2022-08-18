В Кабуле в мечети прогремел взрыв: есть погибшие и много раненых

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв во время вечерней молитвы. В результате инцидента погибли только 3 человека и еще десятки ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
На место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи.
Представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил, что в результате взрыва есть убитые и раненые, но не уточнил, сколько именно.
В свою очередь итальянская неправительственная организация Emergency, которая руководит больницей в Кабуле, указывает, что в результате взрыва получили ранения 27 пациентов, трое из них умерли.
Напомним, что в Афганистане талибы убили десятки чиновников и других людей, сотрудничавших с американскими военными.