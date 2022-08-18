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У Кабулі в мечеті стався вибух: є загиблі та багато поранених

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Четвер 18 серпня 2022 03:20
У Кабулі в мечеті стався вибух: є загиблі та багато поранених Фото: В Афганістані прогримів вибух (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У столиці Афганістану Кабулі прогримів потужний вибух під час вечірньої молитви. Внаслідок інциденту загинуло щойнаменше 3 людей і ще десятки поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

На місце події оперативно прибули машини швидкої допомоги.

Представник талібів Забіхулла Муджахід підтвердив, що внаслідок вибуху є вбиті та поранені, але не уточнив, скільки саме.

Своєю чергою італійська неурядова організація Emergency, яка керує лікарнею в Кабулі, вказує, що в результаті вибуху зазнали поранення 27 пацієнтів, троє з них померли.

Нагадаємо, що в Афганістані таліби вбили десятки чиновників та інших людей, які співпрацювали з американськими військовими.

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