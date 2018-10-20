В Афганистане проходят парламентские выборы

Иллюстративное фото (Reuters)

За порядком во время выборов следят десятки тысяч силовиков

В Афганистане в субботу, 20 октября, проходят выборы в парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, парламентские выборы в Афганистане проходят на фоне угроз исламистского движения "Талибан". Ранее исламисты заявляли, что сделают все, чтобы помешать проведению голосования.

Отмечается, что в столице страны Кабуле в день голосования было зафиксировано несколько взрывов рядом с избирательными участками. В министерстве внутренних дел сообщили, что раненых нет, поскольку люди находились в помещениях. Другой чиновник в свою очередь заявил о наличии жертв в результате одного из взрывов.

Учитывая угрозы исламистов, более 50 тысяч правоохранителей задействованы для охраны порядка пяти тысяч избирательных участков.

Кроме того, некоторые из избирательных участков в стране открылись с опозданием, другие - не открылись вообще. От избирателей и кандидатов уже поступали жалобы на длинные очереди к участкам, недостаток бюллетеней для голосования и проблемы с новыми устройствами для верификации избирателей.

В избирательной комиссии страны сообщили, что на тех участках, где наблюдались проблемы, избиратели смогут проголосовать также в воскресенье, 21 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что в афганской провинции Гильменд взорвали политика Абдула Кахрамана, который готовился принять участие в парламентских выборах 20 октября, еще семь человек пострадали в результате взрыва.

До этого в Афганистане в результате теракта на предвыборном митинге в провинции Тахар погибли 22 человека. Еще 36 получили ранения. Бомба была заложена в мотоцикл, который взорвали неподалеку от толпы.