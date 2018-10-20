ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Афганистане проходят парламентские выборы

Новости » Политика    20.10.2018 - 12:03
Иллюстративное фото (Reuters)
Иллюстративное фото (Reuters)

За порядком во время выборов следят десятки тысяч силовиков

В Афганистане в субботу, 20 октября, проходят выборы в парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, парламентские выборы в Афганистане проходят на фоне угроз исламистского движения "Талибан". Ранее исламисты заявляли, что сделают все, чтобы помешать проведению голосования.

Отмечается, что в столице страны Кабуле в день голосования было зафиксировано несколько взрывов рядом с избирательными участками. В министерстве внутренних дел сообщили, что раненых нет, поскольку люди находились в помещениях. Другой чиновник в свою очередь заявил о наличии жертв в результате одного из взрывов.

Учитывая угрозы исламистов, более 50 тысяч правоохранителей задействованы для охраны порядка пяти тысяч избирательных участков.

Кроме того, некоторые из избирательных участков в стране открылись с опозданием, другие - не открылись вообще. От избирателей и кандидатов уже поступали жалобы на длинные очереди к участкам, недостаток бюллетеней для голосования и проблемы с новыми устройствами для верификации избирателей.

В избирательной комиссии страны сообщили, что на тех участках, где наблюдались проблемы, избиратели смогут проголосовать также в воскресенье, 21 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что в афганской провинции Гильменд взорвали политика Абдула Кахрамана, который готовился принять участие в парламентских выборах 20 октября, еще семь человек пострадали в результате взрыва.

До этого в Афганистане в результате теракта на предвыборном митинге в провинции Тахар погибли 22 человека. Еще 36 получили ранения. Бомба была заложена в мотоцикл, который взорвали неподалеку от толпы.

В Армении назначили дату выборов премьер-министра После совещания Афганистан-НАТО произошла стрельба, есть погибшие
Новости Украины Афганистанвыборы Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь