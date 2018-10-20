У Кабулі на виборчих дільницях сталося кілька вибухів, є загиблі

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В результаті вибухів загинули 3 людини

У столиці Афганістану Кабулі в результаті вибухів на виборчих дільницях, де 20 жовтня проходять вибори в парламент, загинули 3 людини. Про це передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Згідно з інформацією видання, в результаті інциденту постраждав співробітник правоохоронних органів. Більшість вибухів було здійснено за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

За даними МВС, всього по всій країні сталося 15 вибухів, у тому числі в одній зі шкіл і в мечеті, які використовувалися як виборчі дільниці.

"Щонайменше три людини були вбиті і 30 поранені в столиці Кабулі", - заявив заступник прес-секретаря міністерства охорони здоров'я.

Про жертв і постраждалих в інших регіонах країни не повідомляється.

В Афганістані у суботу, 20 жовтня, проходять вибори в парламент.

Вибори в Афганістані проходять на тлі загроз ісламістського руху "Талібан".

Раніше ісламісти заявляли, що зроблять все, щоб перешкодити проведенню голосування.

Раніше в Афганістані в результаті теракту на передвиборному мітингу в провінції Тахар загинули 22 людини. Ще 36 отримали поранення. Бомба була закладена в мотоцикл, який підірвали неподалік від натовпу.