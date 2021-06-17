Кабмину запрещено повышать налоги для "зеленой" энергетики, - Тынный

Законодательство Украины запрещает Кабинету министров повышать налоги для предприятий "зеленой" энергетики, в частности относительно намерений введения акциза на ток из возобновляемых источников энергии, поэтому эта норма должна быть исключена из зарегистрированного в парламенте законопроекта №5600.

По его словам, норма о введении акциза на "зеленую" электроэнергию, которую правительство предложило в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), должна быть исключена.

"Осталась прямая норма действующего закона, которая говорит, что любые изменения в дальнейшем возможны только на уменьшение налогов для "зеленой" энергетики", - сказал Тынный.

Он также отметил, что попытки власти изменить налоговое законодательство негативно воспринимают инвесторы, и они будут оспаривать эту норму в судах, в случае ее введения. И отметил, что инвесторы уже уходят из Украины из-за нестабильности законодательства.

"Акциз в 3,2%. Наверное, ребята будут думать: может, это в последний раз? Сразу суды, миллиарды ... для тех, кто не в курсе, у нас прямые иностранные инвестиции впервые за все годы отрицательные. Они упали, и являются отрицательными. Это странно считать, что если бросают инвесторов, которые вложили за все годы независимости 27-28% всех денег, которые когда-либо пришли в эту страну именно в отрасль ВИЭ, не уйдут из страны", - рассказал Тынный.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" пожаловались в Секретариат Энергетического Сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на "зеленую" энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.