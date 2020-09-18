Кабмину рекомендуют направить 2,27 млрд гривен на маски и дезинфекторы для школ

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада рекомендует Кабинету министров предусмотреть 2,27 млрд гривен на обеспечение учреждений общего среднего образования дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты участников образовательного процесса. Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №4082.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Обратиться к Кабинету министров по поводу проведения перераспределения расходов Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 с целью создания условий для безопасного образовательного процесса и качественного образования в условиях карантина", - говорится в постановлении.

Из этой суммы рекомендуется направить на:

медицинские маски - 1219 800,9 тыс. грн;

дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи - 331 739,9 тыс. грн;

дезинфицирующие средства для поверхностей (парты, пол) - 720 927,3 грн.

Кроме того, ВР рекомендует Кабмину предусмотреть на надбавки в размере 50% за выполнение особо важной работы по обеспечению образовательного процесса в условиях карантина педагогическим работникам, оплата труда которых осуществляется за счет образовательной субвенции из госбюджета местным, сумму в размере 5 790 523,00 тысячи гривен.

Напомним, ВР также рекомендует КМУ предусмотреть 6 млрд гривен на доплаты педагогам до конца 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 25 общеобразовательных школ, в них обучается 11 140 школьников.

В Украине на дистанционном обучении находится 501 школьный класс.