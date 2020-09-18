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Уряду рекомендують направити 2,27 млрд гривень на маски та дезінфектори для шкіл

Україна, П'ятниця 18 вересня 2020 14:33
Уряду рекомендують направити 2,27 млрд гривень на маски та дезінфектори для шкіл
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада рекомендує Кабінету міністрів передбачити 2,27 млрд гривень на забезпечення закладів загальної середньої освіти дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту учасників освітнього процесу. Нардепи підтримали відповідний проект постанови №4082.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Звернутися до Кабінету міністрів щодо проведення перерозподілу видатків Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 з метою створення умов для безпечного освітнього процесу і якісної освіти в умовах карантину", - сказано у постанові.

З цієї суми рекомендується направити на:

  • медичні маски - 1 219 800,9 тис. грн;
  • дезінфікуючі засоби для обробки рук і шкіри - 331 739,9 тис. грн;
  • дезінфікуючі засоби для поверхонь (парти, підлога) - 720 927,3 грн.

Крім того, ВР рекомендує Кабміну передбачити на надбавки у розмірі 50% за виконання особливо важливої роботи по забезпеченню освітнього процесу в умовах карантину педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим, суму у розмірі 5 790 523,00 тисяч гривень.

Нагадаємо, ВР також рекомендує КМУ передбачити 6 млрд гривень на доплати педагогам до кінця 2020 року.

Як писало РБК-Україна, в Київській області на дистанційне навчання повністю перевели 25 загальноосвітніх шкіл, у них навчається 11 140 школярів.

В Україні на дистанційному навчанні перебуває 501 шкільний клас.

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