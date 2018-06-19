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Интервью

Кабмину предложат кандидатуру на пост министра по делам ветеранов

НовостиПолитика    19.06.2018 - 17:31
Фото: Ирина Луценко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Луценко (rada.gov.ua)

Такой кандидатурой будет представитель ветеранов, который принимал участие в боевых действиях

Во фракциях коалиции Верховной рады (ВР) продолжаются консультации относительно кандидатуры, которую предложат Кабмину на должность главы министерства ветеранов. Об этом журналистам рассказала представитель президента в Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это будет политическая кандидатура. Идут разговоры, что такой кандидатурой будет представитель ветеранов, который принимал участие в боевых действиях. Есть несколько общественных организаций, которые выдвигают своих кандидатов. Переговоры и консультации продолжаются", - заявила Луценко.

Напомним, сегодня, 19 июня, 2018, участников столкновений под Верховной радой Украины пригласили на заседание комитета парламента по вопросам ветеранов. С митингующими встретилась первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко и отметила, что в среду, 20 июня, комитет Верховной рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью заслушает вопросы и требования участников митинга под ВР.

Добавим, Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связзи с принятием закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

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Теги публикации: ветераны, Ирина Луценко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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