Кабміну запропонують кандидатуру на посаду міністра у справах ветеранів

Такою кандидатурою буде представник ветеранів, який брав участь у бойових діях

У фракціях коаліції Верховної ради (ВР) тривають консультації щодо кандидатури, яку запропонують Кабміну на посаду голови міністерства ветеранів. Про це журналістам розповіла представник президента у Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це буде політична кандидатура. Йдуть розмови, що такою кандидатурою буде представник ветеранів, який брав участь у бойових діях. Є декілька громадських організацій, які висувають своїх кандидатів. Перемовини та консультації тривають", - заявила Луценко.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, 2018, учасників зіткнень під Верховною радою України запросили на засідання комітету парламенту з питань ветеранів. З мітингувальниками зустрілась перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко й зазначила, що у середу, 20 червня, комітет Верховної ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю заслухає питання та вимоги учасників мітингу під ВР.

Додамо, Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".