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Под Кабмином устроили протест из-за запрета на въезд иностранцев

Автор: РБК-Украина

В Киеве под зданием Кабинета министров протестуют из-за запрета на въезд иностранцев в Украину. Люди требуют отменить это решение.

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Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Митингующие используют украинские флаги и надписи "Welcome" и "Украина - открытая страна". Протестуют представители туристической отрасли.

Фото: протест под Кабмином (РБК-Украина)

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 26 августа, принял решение о введении запрета на въезд в Украину для иностранных граждан до конца сентября.

Также сообщалось, что в Умани местные жители пытались не пропустить в город приехавших хасидов.

Отметим, уже нескольким десяткам хасидов было отказано во въезде в Украину.

Напомним, Украина ограничила возможность приезда хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана

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