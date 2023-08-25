У Кабміні зробили заяву щодо термінів закінчення війни: до чого готуватися

"Я не знаю, скільки триватиме ця війна, але ми маємо бути готові ментально, фізично, політично – у всіх сенсах маємо бути готові до марафону. Так, як я писала. Про це говорить президент, про це говорять наші військові", - заявив Верещук.

За її словами, під час поїздок по областях, вона побачила як часто люди хибно сприймають війну, особливо це стосується тилових регіонів. Як відзначила Верещук, звісно, українці хочуть аби війна якнайскоріше завершилась, однак ворог, зі свого боку, розраховує на нашу втому та емоційні сплески.

"Ворог має чітко знати, що ми готові і будемо воювати стільки, скільки буде потрібно, щоб вони програли", - додала Верещук.

Відповідаючи на питання, що робити кожному українцю задля перемоги Верещук заявила: "Скористаюся формулою президента Володимира Зеленського: воювати тим, хто може воювати, допомагати мають ті, хто не може воювати. Не заважати – ті, хто не може ні воювати, ні допомагати. Все".

Водночас віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зауважила, що підтримка України з боку міжнародних партнерів залежить й від настрою українців. Якщо українці готові воювати й готові перемагати - світ допомагатиме країні більше.

Ситуація на фронті

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські воїни наблизились до другої лінії оборони окупантів у Запорізькій області. Таким чином вони ще більше розширили прорив російських оборонних ліній в цьому регіоні.

Зокрема воїни просунулись на північ від Бахмута та захопили російські передові позиції.