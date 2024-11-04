ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кабміні зробили заяву про "Національний кешбек": виплат за грудень у січні не буде

Понеділок 04 листопада 2024 18:37
UA EN RU
У Кабміні зробили заяву про "Національний кешбек": виплат за грудень у січні не буде Фото: гроші, картки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

За минулий місяць кількість споживачів-учасників програми "Національний кешбек" удвічі збільшилася. Якщо виплати за жовтень українці отримають вже до кінця листопада, то кешбек за грудень очікувати потрібно буде не у січні 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

За даними міністерки економіки Юлії Свириденко, станом на 31 жовтня вже 3 мільйони громадян відкрили 3,2 млн карток в рамках програми "Національний кешбек".

Загалом за жовтень українцям було нараховано кешбеку утричі більше, ніж у вересні.

Виплати за жовтень можна очікувати вже наприкінці листопада. Зарахування кешбеку відбувається планово в кінці наступного місяця за попередній.

Однак у Мінекономіки повідомили, що виплати за грудень будуть перераховані громадянам не у січні наступного року, а у лютому.

Також там нагадали, що кошти кешбеку не будуть оподатковуватись.

Програма "Національний кешбек"

Спеціальні картки для участі в "Національному кешбеку" українці отримали можливість оформити у вересні 2024 року. На них можна накопичувати бонуси, щоб потім оплачувати комунальні послуги, медичні та освітні витрати, а також підтримувати ЗСУ.

В основі програми - підтримка економіки України та споживання українських товарів.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки товарів втічизняних виробників, які доєдналися до програми. Чи входить товар у перелік можна дізнатися, скориставшись сканером штрихкодів в "Дії". Однак найбільші торгові мережі позначають такі товари, що спрощує вибір покупцям.

Виплати кешбеку відбуваються у кінці кожного наступного місяця.

Щоб долучитися до програми, потрібно відкрити картку у відділенні одного з банків-партнерів та активувати її у застосунку "Дія".

Наприкінці жовтня українці вже змогли отримати виплати за програмою за вересень. В уряді назвали середню суму кешбеку, яка була нарахована.

Окрім програми "Національного кешбеку", українці мають можливість отримати й іншу фінансову допомогу.

Наприклад, президент України Володимир Зеленський вже анонсував, що тисяча гривень буде нарахована кожному громадянину України з 1 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Виплати
NEWS
Двері відкриті. Бригади ЗСУ закликають військових повертатись після СЗЧ
Двері відкриті. Бригади ЗСУ закликають військових повертатись після СЗЧ
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США