В Кабмине сделали заявление о "Национальном кэшбеке": выплат за декабрь в январе не будет
За прошлый месяц количество потребителей-участников программы "Национальный Кэшбэк" вдвое увеличилось. Если выплаты за октябрь украинцы получат уже до конца ноября, то кэшбек за декабрь ожидать придется не в январе 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики Украины.
По данным министерства экономики Юлии Свириденко, по состоянию на 31 октября уже 3 миллиона граждан открыли 3,2 млн карт в рамках программы "Национальный кэшбек".
В целом за октябрь украинцам было начислено кэшбеку втрое больше, чем в сентябре.
Выплаты за октябрь можно ждать уже в конце ноября. Зачисление кэшбека производится планово в конце следующего месяца за предыдущий.
Однако Минэкономики сообщили, что выплаты за декабрь будут перечислены гражданам не в январе следующего года, а в феврале.
Также там напомнили, что средства кэшбека не будут облагаться налогом.
Программа "Национальный кэшбек"
Специальные карты для участия в "Национальном кэшбеке" украинцы получили возможность оформить в сентябре 2024 года. На них можно копить бонусы, чтобы потом оплачивать коммунальные услуги, медицинские и образовательные расходы, а также поддерживать ВСУ.
В основе программы - поддержка экономики Украины и потребление украинских товаров.
Кешбек в размере 10% начисляется за покупки товаров отечественных производителей, которые присоединились к программе. Входящий товар в перечень можно узнать, воспользовавшись сканером штрихкодов в "Дии". Однако крупнейшие торговые сети обозначают такие товары, что упрощает выбор покупателям.
Выплаты кэшбека производятся в конце каждого следующего месяца.
Чтобы присоединиться к программе, необходимо открыть карту в отделении одного из банков-партнеров и активировать ее в приложении "Дия".
В конце октября украинцы уже смогли получить выплаты по программе за сентябрь. В правительстве назвали среднюю сумму начисленного кэшбека.
Кроме программы "Национального кэшбека", у украинцев есть возможность получить и другую финансовую помощь.
К примеру, президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал, что тысяча гривен будет начислена каждому гражданину Украины с 1 декабря.
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