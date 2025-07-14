У Кабміні зробили важливу заяву щодо пенсій: кого чекають зміни

Кабмін ухвалив рішення, яке врегульовує облік пенсійних коштів внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які понад рік не користувалися своїми рахунками або не проходили ідентифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики .

Що зміниться

Понад 10 млрд гривень пенсій, які залишалися без руху на рахунках в "Ощадбанку", будуть переведені на зберігання до Пенсійного фонду України (ПФУ). Йдеться лише про пенсіонерів, які:

є або були ВПО з територій, окупованих до 24 лютого 2022 року;

отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення;

не користувалися карткою понад рік або не проходили фізичну ідентифікацію понад 6 місяців.

Гроші не зникають

Право на кошти повністю зберігається - як для самих пенсіонерів, так і для їхніх законних спадкоємців. Після подання заяви до ПФУ (особисто, онлайн або під час проходження ідентифікації в банку) виплата здійснюється одноразово на банківський рахунок.

У разі смерті отримувача пенсії невиплачені суми можуть отримати спадкоємці.

Як уникнути переведення коштів

Щоб пенсія залишалась на рахунку в банку:

регулярно користуйтесь карткою;

пройдіть фізичну або відеоідентифікацію в "Ощадбанку", ПФУ або через їх вебпортал.

Після формування списків ПФУ та погодження графіка Мінфіном і НБУ, "Ощадбанк" розпочне перерахування коштів.

Дізнатися більше про пенсії можна за номером гарячої лінії ПФУ: 0 800 503 753 (безкоштовно з усіх номерів в Україні).