У Кабміні висловилися про перенесення енерголіній під землю для захисту від атак РФ

У Міністерстві енергетики вважають, що перенесення повітряних ліній під землю може допомогти у захисті від російських атак. Це один з потенційних варіантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника в ефірі телемарафону.
"Перенесення ліній під землю - потенційно один з варіантів (для захисту, - ред.). На сьогодні розроблена значна кількість технічних рішень та проектів фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою їх убезпечення", - сказав він.
За словами заступника міністра енергетики, наразі енергетики забезпечують захист енергооб'єктів. Йдеться про облаштування першого та другого рівня фортифікацій.
Колісник наголосив, що в умовах постійних атак ворога робота з відновлення та захисту інфраструктури не припиняється. Він додав, що важливим залишається факт фінансування як з державного бюджету, так і допомога від міжнародних партнерів.
Нагадаємо, 26 серпня російські окупанти завдали одного з наймасованіших ударів по українській енергетиці. Були атаковані об'єкти у 15 областях України. Детальніше про наслідки масштабної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Через пошкодження енергетики в Україні повернулися графіки відключення світла. Останніми днями ситуацію зі світлом стабілізується.
При цьому в уряді попереджають, що Росія готується до нових атак на енергетику України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.