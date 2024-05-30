У Кабміні розповіли, кому точно не будуть вимикати світло під час обмежень

Графіки відключення світла не будуть застосовуватися для деяких категорій підприємств. Йдеться про бізнес, який імпортує 80% електроенергії від свого споживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
Як зазначив прем'єр, наразі Україна може імпортувати не більше 1,7 ГВт. Але Кабмін веде перемовини, аби збільшити обсяги до понад 2 ГВт. Для цього є всі технічні можливості.
"Сьогодні ухвалюємо постанову, яка встановлює справедливість для імпортерів електроенергії. Так, графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії", - сказав Шмигаль.
Глава уряду пояснив, що це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі. Це своєю чергою означає, що буде більше світла в оселях українців.
Нагадаємо, навесні російські війська відновили обстріли енергетики України. Росіяни націлилися на теплові електростанції, ГЕС, розподільчі мережі та інші важливі енергетичні об'єкти.
На тлі серйозних руйнувань в Україні почали знову вимикати світло. Спочатку обмеження стосувалися лише бізнесу, проте потім були вводилися графіки і для звичайних споживачів.
Сьогодні в Україні не прогнозуються відключення світла. Проте енергетики все ще закликають українців бути заощадливими.
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