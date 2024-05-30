У Кабміні розповіли, кому точно не будуть вимикати світло під час обмежень

Як зазначив прем'єр, наразі Україна може імпортувати не більше 1,7 ГВт. Але Кабмін веде перемовини, аби збільшити обсяги до понад 2 ГВт. Для цього є всі технічні можливості.

"Сьогодні ухвалюємо постанову, яка встановлює справедливість для імпортерів електроенергії. Так, графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії", - сказав Шмигаль.

Глава уряду пояснив, що це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі. Це своєю чергою означає, що буде більше світла в оселях українців.