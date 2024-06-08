У Кабміні розповіли, до яких лікарів українці можуть звернутись без направлення
Українці можуть безкоштовно звернутися до низки лікарів. Для цього навіть не обов'язково отримувати направлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.
У відомстві нагадали, що зазвичай для консультації у лікарів обов'язковою умовою є електронне направлення.
Але є низка лікарів, до яких таке направлення не потрібне, якщо візит покриває програма медичних гарантій.
Для цього необхідно звернутися до медичного закладу, який має договір з Національною службою здоров'я щодо пакету “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”.
Потрапити на прийом без направлення можна до наступних лікарів:
- акушер-гінеколог;
- психіатр;
- психолог;
- нарколог;
- фтизіатр;
- педіатр;
- лікар, у якого пацієнт чи пацієнтка із хронічним захворюванням перебуває під медичним наглядом.
Нагадаємо, раніше в МОЗ нагадали українцям, що електронні рецепти на ліки мають різні терміни дії.
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